Kış aylarında faturayı düşürme formülü: Bakanlık rehber hazırladı! Bunlara dikkat edin

Kış aylarında faturayı düşürme formülü (Takvim.com.tr)

KLİMA CEBİ YAKMASIN

Kışı ülke geneline göre daha sıcak şartlarda geçiren bölgelerde ısınmak için çalıştırılan klimalar için ise öneriler şu şekilde:

- Klima seçimi yaparken enerji verimlilik oranı en yüksek, yani en az elektrik kullanan modelleri tercih edin.

- Dış ünite evden veya ofisten yaklaşık 50-60 santimetre kadar mesafede, serin, gölgeli bir yere uygun olarak yerleştirilmeli.

- Klimaların temizlik ve bakımı her yıl yetkili servise yaptırılmalı. Klimadan istenilen performansın alınabilmesi için 2 senede bir gazı yeniletilmeli.