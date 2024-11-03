SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kanser ilaçları SGK listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Kanser ilaçları SGK listesinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Düzenlemeyle lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan paylaşımında, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım’da: Başkan Erdoğan da katılacak
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı! Atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı I Birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri
Diyarbakır’da kan donduran kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi: Bedeni ortadan ikiye bölündü
CHP’de Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksal’dan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar var
Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi
Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış
İngiltere’den skandal liste Türkiye’ye seyahat uyarısı! Batı neyin hazırlığını yapıyor?
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Baba Arif Güran’dan tutuklu Enes Güran’a mide bulandıran nasihat: Kendini dik yap, dik tut
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?
İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı
CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu: ABD’den takviye kuvvet! İran’dan nükleer tehdit
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun
CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti! Sokaklarda çöp dağları oluştu | İstanbul’a yakışmayan görüntüler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak
SON DAKİKA