Aksa’dan dev satın alma

Aksa Akrilik, havacılık, uzay ve savunma sanayii için yüksek teknolojili kompozit parça üretimi gerçekleştiren Epsilon Kompozit'in yüzde 54 hissesini devralmak için anlaşma sağladığını duyurdu. Bu stratejik iş birliği ile Aksa Akrilik, küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Satın alma süreci, Rekabet Kurumu onayına tabi olduğundan, anlaşmanın, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor. Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, bu işbirliğin şirketin ileri malzemelerle yenilikçi çözümler sunma hedefine uygun olduğunu belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN