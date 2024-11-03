Altın yine kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,77 ile Adel Kalemcilik oldu. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,75 ile Arçelik, yüzde 5,04 ile Garanti BBVA, yüzde 4,44 ile Otokar olarak sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,53 artışla 3 bin 31 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,60 değer kazanarak 20 bin 600 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,14 artışla 34,3360 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,31 artışla 37,3300 lira oldu.