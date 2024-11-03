Ekim ayının zam şampiyonu biber

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. Sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatı artan diğer ürün yüzde 48,72 ile kadın kazağı oldu. Ekimde, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 10,46 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatı azalan diğer ürünler, yüzde 7,32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7,20 ile lahana olarak kayıtlara geçti.

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