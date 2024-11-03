Bursa’nın devleri belli oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2023 sonuçları açıklandı. En büyük 250 firmanın net satışları 2023'te yüzde 54,3 artışla 1 trilyon 25 milyar TL'ye yükseldi. Oyak Renault 119,3 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, Tofaş 109,2 milyar TL ile ikinci, Bosch ise 42,4 milyar TL ile üçüncü oldu. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Araştırma sonuç-larının tüm zorluklara rağmen Bursa iş dünyasının Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda güçlü bir mücadele sergilediğini belirterek, "Üretimi, istihdamı, ticareti ve yatırımı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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