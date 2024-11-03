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Kamu bankaları devrede: Vatandaşın borcu bitiyor

28 Ekim itibarıyla, hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılan kişi sayısı 32 bin 599 oldu. Borç miktarı ise 45. milyar lira.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Kamu bankaları devrede: Vatandaşın borcu bitiyor

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Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası, yaklaşık 1 ayın sonucunda 32 bin 599 kişinin 4 milyar 433 milyon 966 bin liralık borcunu 60 aya kadar vadelendirdi. BDDK, 26 Eylül'de yaptığı duyuruda, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulduğunu açıkladı.

Uygulamaya göre, yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranı yüzde 3,11 ile sınırlandırırken, ihtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerektiği uygulama kapsamında, taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'ndan edilen bilgilere göre, 28 Ekim itibarıyla, kart ve kredi borcu yapılandırılan kişi sayısı 32 bin 599 oldu. Toplamda yapılandırılan borç tutarı 4 milyar 433 milyon 966 bin lirayı bulurken, bu süreçte borçlarını yapılandırmak isteyenlerin kamu bankalarına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

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