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Bakan Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırdık

23.6 milyar dolar olarak açıklanan Ekim ayı ihracatı Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ekim ayı rakamı oldu. Bakan Bolat, "Son 15 ayın 10'unda ihracat rekoru kırdık" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Bakan Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırdık

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Antalya'da düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

"Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon doları aşmış bulunmaktadır" diyen Bakan Bolat, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl ekim ayı ihracatı 22,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yaklaşık 800 milyon doların üzerinde bir artışı ihracatçılarımız başardı. Ekim ayında altın ve enerji hariç ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında artışla 22,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ekim ayında aylık bazda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek altın ve enerji hariç ihracat rekoru kırılmıştır. Böylece son 15 ayın 10'unda ayın Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık. 2024 yılının ilk 10 ayında mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. Bu yılın 10 ayında 6,7 milyar dolar mal ihracatımızı artırdık". TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın bu yıl dalgalı bir seyir izlediğini hatırlatarak Eyüldeki yüzde 1,8'lik daralmanın ardından ekimde ibrenin yeniden yukarı döndüğünü belirtti.

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