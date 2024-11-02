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Vakıfbank 60 ay, 90 ay, 120 ay vade seçenekleriyle 800 bin TL konut kredisi taksit tabloları

2025 yılına ev sahibi olarak girmek isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı konut kredilerini araştırıyor. Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları bankalara göre değişkenlik gösteriyor. VakıfBank tarafından duyurulan uygun fiyatlı konut kredisinin detayları merak ediliyor. İşte 60,90 ve 120 ay vadeyle sunulan 800 bin TL konut kredisinin geri ödeme koşulları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 09:58 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 10:00
Vakıfbank 60 ay, 90 ay, 120 ay vade seçenekleriyle 800 bin TL konut kredisi taksit tabloları

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Yeni yıla ev sahibi olarak girmek isteyen vatandaşlar tarafından konut kredileri araştırılıyor. Banka banka faiz oranları ve geri ödeme tablosu değişkenlik gösterirken VakıfBank tarafından 60,90 ve 120 ay vade seçenekleri ile konut kredisi duyuruldu. Sarı Panjur Konut Kredisi, klasik konut kredilerine göre belirli avantajlar sunuyor. Özellikleri arasında 10 yıla varan vade seçenekleri, uygun faiz oranları, esnek ödeme planları, farklı taksit seçenekleri ve konut değerine göre değişen kredi oranları mevcut. Peki 800 bin TL konut kredisinin vade değişimi baz alındığında geri ödemesi ne kadar? İşte ay ay ödeme tablosu ve güncel faiz oranları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

800 BİN TL KONUT KREDİSİ - 60 AY VADEYLE

Ödeme Tarihi Taksit Sayısı Taksit Faiz Ödemesi Anapara Ödemesi Kalan Anapara
Toplam 60 2.077.649,13 TL 1.277.649,13 TL 800.000,00 TL
02.12.2024 1 34.627,49 TL 31.120,00 TL 3.507,49 TL 796.492,51 TL
02.01.2025 2 34.627,49 TL 30.983,56 TL 3.643,93 TL 792.848,58 TL
02.02.2025 3 34.627,49 TL 30.841,81 TL 3.785,68 TL 789.062,90 TL
02.03.2025 4 34.627,49 TL 30.694,55 TL 3.932,94 TL 785.129,96 TL
02.04.2025 5 34.627,49 TL 30.541,56 TL 4.085,93 TL 781.044,03 TL
02.05.2025 6 34.627,49 TL 30.382,61 TL 4.244,88 TL 776.799,15 TL
02.06.2025 7 34.627,49 TL 30.217,49 TL 4.410,00 TL 772.389,15 TL
02.07.2025 8 34.627,49 TL 30.045,94 TL 4.581,55 TL 767.807,60 TL
02.08.2025 9 34.627,49 TL 29.867,72 TL 4.759,77 TL 763.047,83 TL
02.09.2025 10 34.627,49 TL 29.682,56 TL 4.944,93 TL 758.102,90 TL
02.10.2025 11 34.627,49 TL 29.490,20 TL 5.137,29 TL 752.965,61 TL
02.11.2025 12 34.627,49 TL 29.290,36 TL 5.337,13 TL 747.628,48 TL
02.12.2025 13 34.627,49 TL 29.082,75 TL 5.544,74 TL 742.083,74 TL
02.01.2026 14 34.627,49 TL 28.867,06 TL 5.760,43 TL 736.323,31 TL
02.02.2026 15 34.627,49 TL 28.642,98 TL 5.984,51 TL 730.338,80 TL
02.03.2026 16 34.627,49 TL 28.410,18 TL 6.217,31 TL 724.121,49 TL
02.04.2026 17 34.627,49 TL 28.168,33 TL 6.459,16 TL 717.662,33 TL
02.05.2026 18 34.627,49 TL 27.917,06 TL 6.710,43 TL 710.951,90 TL
02.06.2026 19 34.627,49 TL 27.656,03 TL 6.971,46 TL 703.980,44 TL
02.07.2026 20 34.627,49 TL 27.384,84 TL 7.242,65 TL 696.737,79 TL
02.08.2026 21 34.627,49 TL 27.103,10 TL 7.524,39 TL 689.213,40 TL
02.09.2026 22 34.627,49 TL 26.810,40 TL 7.817,09 TL 681.396,31 TL
02.10.2026 23 34.627,49 TL 26.506,32 TL 8.121,17 TL 673.275,14 TL
02.11.2026 24 34.627,49 TL 26.190,40 TL 8.437,09 TL 664.838,05 TL
02.12.2026 25 34.627,49 TL 25.862,20 TL 8.765,29 TL 656.072,76 TL

Vakıfbank 60 ay vadeyle 800 bin Tl konut kredisi geri ödeme koşulları ve taksit tablosu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

800 BİN TL KONUT KREDİSİ - 90 AY VADEYLE

Ödeme Tarihi Taksit Sayısı Taksit Faiz Ödemesi Anapara Ödemesi Kalan Anapara
Toplam 90 2.894.094,37 TL 2.094.094,37 TL 800.000,00 TL
02.12.2024 1 32.156,66 TL 31.120,00 TL 1.036,66 TL 798.963,34 TL
02.01.2025 2 32.156,66 TL 31.079,67 TL 1.076,99 TL 797.886,35 TL
02.02.2025 3 32.156,66 TL 31.037,78 TL 1.118,88 TL 796.767,47 TL
02.03.2025 4 32.156,66 TL 30.994,25 TL 1.162,41 TL 795.605,06 TL
02.04.2025 5 32.156,66 TL 30.949,04 TL 1.207,62 TL 794.397,44 TL
02.05.2025 6 32.156,66 TL 30.902,06 TL 1.254,60 TL 793.142,84 TL
02.06.2025 7 32.156,66 TL 30.853,26 TL 1.303,40 TL 791.839,44 TL
02.07.2025 8 32.156,66 TL 30.802,55 TL 1.354,11 TL 790.485,33 TL
02.08.2025 9 32.156,66 TL 30.749,88 TL 1.406,78 TL 789.078,55 TL
02.09.2025 10 32.156,66 TL 30.695,16 TL 1.461,50 TL 787.617,05 TL
02.10.2025 11 32.156,66 TL 30.638,30 TL 1.518,36 TL 786.098,69 TL
02.11.2025 12 32.156,66 TL 30.579,24 TL 1.577,42 TL 784.521,27 TL
02.12.2025 13 32.156,66 TL 30.517,88 TL 1.638,78 TL 782.882,49 TL
02.01.2026 14 32.156,66 TL 30.454,13 TL 1.702,53 TL 781.179,96 TL
02.02.2026 15 32.156,66 TL 30.387,90 TL 1.768,76 TL 779.411,20 TL
02.03.2026 16 32.156,66 TL 30.319,10 TL 1.837,56 TL 777.573,64 TL
02.04.2026 17 32.156,66 TL 30.247,61 TL 1.909,05 TL 775.664,59 TL
02.05.2026 18 32.156,66 TL 30.173,35 TL 1.983,31 TL 773.681,28 TL
02.06.2026 19 32.156,66 TL 30.096,20 TL 2.060,46 TL 771.620,82 TL
02.07.2026 20 32.156,66 TL 30.016,05 TL 2.140,61 TL 769.480,21 TL
02.08.2026 21 32.156,66 TL 29.932,78 TL 2.223,88 TL 767.256,33 TL
02.09.2026 22 32.156,66 TL 29.846,27 TL 2.310,39 TL 764.945,94 TL
02.10.2026 23 32.156,66 TL 29.756,40 TL 2.400,26 TL 762.545,68 TL
02.11.2026 24 32.156,66 TL 29.663,03 TL 2.493,63 TL 760.052,05 TL
02.12.2026 25 32.156,66 TL 29.566,02 TL 2.590,64 TL 757.461,41 TL

Vakıfbank 90 ay vadeyle 800 bin Tl konut kredisi geri ödeme koşulları ve taksit tablosu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

800 BİN TL KONUT KREDİSİ - 120 AY VADEYLE

Ödeme Tarihi Taksit Sayısı Taksit Faiz Ödemesi Anapara Ödemesi Kalan Anapara
Toplam 120 3.773.097,70 TL 2.973.097,70 TL 800.000,00 TL
02.12.2024 1 31.442,61 TL 31.120,00 TL 322,61 TL 799.677,39 TL
02.01.2025 2 31.442,61 TL 31.107,45 TL 335,16 TL 799.342,23 TL
02.02.2025 3 31.442,61 TL 31.094,41 TL 348,20 TL 798.994,03 TL
02.03.2025 4 31.442,61 TL 31.080,87 TL 361,74 TL 798.632,29 TL
02.04.2025 5 31.442,61 TL 31.066,80 TL 375,81 TL 798.256,48 TL
02.05.2025 6 31.442,61 TL 31.052,18 TL 390,43 TL 797.866,05 TL
02.06.2025 7 31.442,61 TL 31.036,99 TL 405,62 TL 797.460,43 TL
02.07.2025 8 31.442,61 TL 31.021,21 TL 421,40 TL 797.039,03 TL
02.08.2025 9 31.442,61 TL 31.004,82 TL 437,79 TL 796.601,24 TL
02.09.2025 10 31.442,61 TL 30.987,79 TL 454,82 TL 796.146,42 TL
02.10.2025 11 31.442,61 TL 30.970,10 TL 472,51 TL 795.673,91 TL
02.11.2025 12 31.442,61 TL 30.951,72 TL 490,89 TL 795.183,02 TL
02.12.2025 13 31.442,61 TL 30.932,62 TL 509,99 TL 794.673,03 TL
02.01.2026 14 31.442,61 TL 30.912,78 TL 529,83 TL 794.143,20 TL
02.02.2026 15 31.442,61 TL 30.892,17 TL 550,44 TL 793.592,76 TL
02.03.2026 16 31.442,61 TL 30.870,76 TL 571,85 TL 793.020,91 TL
02.04.2026 17 31.442,61 TL 30.848,51 TL 594,10 TL 792.426,81 TL
02.05.2026 18 31.442,61 TL 30.825,40 TL 617,21 TL 791.809,60 TL
02.06.2026 19 31.442,61 TL 30.801,39 TL 641,22 TL 791.168,38 TL
02.07.2026 20 31.442,61 TL 30.776,45 TL 666,16 TL 790.502,22 TL
02.08.2026 21 31.442,61 TL 30.750,54 TL 692,07 TL 789.810,15 TL
02.09.2026 22 31.442,61 TL 30.723,61 TL 719,00 TL 789.091,15 TL
02.10.2026 23 31.442,61 TL 30.695,65 TL 746,96 TL 788.344,19 TL
02.11.2026 24 31.442,61 TL 30.666,59 TL 776,02 TL 787.568,17 TL
02.12.2026 25 31.442,61 TL 30.636,40 TL 806,21 TL 786.761,96 TL

Vakıfbank 120 ay vadeyle 800 bin Tl konut kredisi geri ödeme koşulları ve taksit tablosu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

Gerekli evrak listesi

Başvuru Formu (şubemizde doldurulur),
Satın alınacak konutun tapu fotokopisi,
Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı fotokopisi, sürücü belgesi),
İkametgah belgesi ya da adına kayıtlı son tarihli fatura (su, doğalgaz, telefon vb.),
Gelir belgesi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ücretliler

Maaş bordrosu,
Şirket antetli kağıdına yazılmış, maaşta herhangi bir kısıtlama bulunmadığını gösterir belge,
Belgelerde imzaları bulunan şirket yetkililerinin imza sirküleri.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Emekliler

Maaş cüzdanlarının fotokopisi.
Serbest Meslek Sahipleri
Son vergi levhası fotokopisi,
Faaliyet belgesi,
İmza sirküleri,
Ticaret sicil gazetesi (kuruluş-tadil),
Bilanço ve gelir tablosu (son 1 yıllık),
Son yıla ait Kurumlar Vergisi Tahakkuk fişi.

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