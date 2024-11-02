Vakıfbank 60 ay, 90 ay, 120 ay vade seçenekleriyle 800 bin TL konut kredisi taksit tabloları

Yeni yıla ev sahibi olarak girmek isteyen vatandaşlar tarafından konut kredileri araştırılıyor. Banka banka faiz oranları ve geri ödeme tablosu değişkenlik gösterirken VakıfBank tarafından 60,90 ve 120 ay vade seçenekleri ile konut kredisi duyuruldu. Sarı Panjur Konut Kredisi, klasik konut kredilerine göre belirli avantajlar sunuyor. Özellikleri arasında 10 yıla varan vade seçenekleri, uygun faiz oranları, esnek ödeme planları, farklı taksit seçenekleri ve konut değerine göre değişen kredi oranları mevcut. Peki 800 bin TL konut kredisinin vade değişimi baz alındığında geri ödemesi ne kadar? İşte ay ay ödeme tablosu ve güncel faiz oranları...