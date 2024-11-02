Vakıfbank 60 ay, 90 ay, 120 ay vade seçenekleriyle 800 bin TL konut kredisi taksit tabloları

(Takvim Foto Arşiv)
800 BİN TL KONUT KREDİSİ - 120 AY VADEYLE
|Ödeme Tarihi
|Taksit Sayısı
|Taksit
|Faiz Ödemesi
|Anapara Ödemesi
|Kalan Anapara
|Toplam
|120
|3.773.097,70 TL
|2.973.097,70 TL
|800.000,00 TL
|
|02.12.2024
|1
|31.442,61 TL
|31.120,00 TL
|322,61 TL
|799.677,39 TL
|02.01.2025
|2
|31.442,61 TL
|31.107,45 TL
|335,16 TL
|799.342,23 TL
|02.02.2025
|3
|31.442,61 TL
|31.094,41 TL
|348,20 TL
|798.994,03 TL
|02.03.2025
|4
|31.442,61 TL
|31.080,87 TL
|361,74 TL
|798.632,29 TL
|02.04.2025
|5
|31.442,61 TL
|31.066,80 TL
|375,81 TL
|798.256,48 TL
|02.05.2025
|6
|31.442,61 TL
|31.052,18 TL
|390,43 TL
|797.866,05 TL
|02.06.2025
|7
|31.442,61 TL
|31.036,99 TL
|405,62 TL
|797.460,43 TL
|02.07.2025
|8
|31.442,61 TL
|31.021,21 TL
|421,40 TL
|797.039,03 TL
|02.08.2025
|9
|31.442,61 TL
|31.004,82 TL
|437,79 TL
|796.601,24 TL
|02.09.2025
|10
|31.442,61 TL
|30.987,79 TL
|454,82 TL
|796.146,42 TL
|02.10.2025
|11
|31.442,61 TL
|30.970,10 TL
|472,51 TL
|795.673,91 TL
|02.11.2025
|12
|31.442,61 TL
|30.951,72 TL
|490,89 TL
|795.183,02 TL
|02.12.2025
|13
|31.442,61 TL
|30.932,62 TL
|509,99 TL
|794.673,03 TL
|02.01.2026
|14
|31.442,61 TL
|30.912,78 TL
|529,83 TL
|794.143,20 TL
|02.02.2026
|15
|31.442,61 TL
|30.892,17 TL
|550,44 TL
|793.592,76 TL
|02.03.2026
|16
|31.442,61 TL
|30.870,76 TL
|571,85 TL
|793.020,91 TL
|02.04.2026
|17
|31.442,61 TL
|30.848,51 TL
|594,10 TL
|792.426,81 TL
|02.05.2026
|18
|31.442,61 TL
|30.825,40 TL
|617,21 TL
|791.809,60 TL
|02.06.2026
|19
|31.442,61 TL
|30.801,39 TL
|641,22 TL
|791.168,38 TL
|02.07.2026
|20
|31.442,61 TL
|30.776,45 TL
|666,16 TL
|790.502,22 TL
|02.08.2026
|21
|31.442,61 TL
|30.750,54 TL
|692,07 TL
|789.810,15 TL
|02.09.2026
|22
|31.442,61 TL
|30.723,61 TL
|719,00 TL
|789.091,15 TL
|02.10.2026
|23
|31.442,61 TL
|30.695,65 TL
|746,96 TL
|788.344,19 TL
|02.11.2026
|24
|31.442,61 TL
|30.666,59 TL
|776,02 TL
|787.568,17 TL
|02.12.2026
|25
|31.442,61 TL
|30.636,40 TL
|806,21 TL
|786.761,96 TL
Vakıfbank 120 ay vadeyle 800 bin Tl konut kredisi geri ödeme koşulları ve taksit tablosu.
(Takvim Foto Arşiv)
HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?
Gerekli evrak listesi
Başvuru Formu (şubemizde doldurulur),
Satın alınacak konutun tapu fotokopisi,
Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı fotokopisi, sürücü belgesi),
İkametgah belgesi ya da adına kayıtlı son tarihli fatura (su, doğalgaz, telefon vb.),
Gelir belgesi.
(Takvim Foto Arşiv)
Ücretliler
Maaş bordrosu,
Şirket antetli kağıdına yazılmış, maaşta herhangi bir kısıtlama bulunmadığını gösterir belge,
Belgelerde imzaları bulunan şirket yetkililerinin imza sirküleri.
(Takvim Foto Arşiv)
Emekliler
Maaş cüzdanlarının fotokopisi.
Serbest Meslek Sahipleri
Son vergi levhası fotokopisi,
Faaliyet belgesi,
İmza sirküleri,
Ticaret sicil gazetesi (kuruluş-tadil),
Bilanço ve gelir tablosu (son 1 yıllık),
Son yıla ait Kurumlar Vergisi Tahakkuk fişi.