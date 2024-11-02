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WhatsApp vurgunu! Görev yap para kazan oyunuyla binlerce vatandaş mağdur oldu

Sosyal medyada vatandaşları görev yap kazan yöntemiyle kandıran dolandırıcılar, milyonlarca lira topladı.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
WhatsApp vurgunu! Görev yap para kazan oyunuyla binlerce vatandaş mağdur oldu

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Sosyal medyada para kazandırma vaadiyle vatandaşı tuzağa çeken dolandırıcılar bu kez de "görev yap para kazan" oyunuyla binlerce vatandaşı mağdur etti.

Telegram ve WhatsApp üzerinden vatandaşlara ulaşan bu sahtekarlar internet üzerinde hesap takibi, beğeni, yorum, video izleme gibi görevleri tamamlayarak para kazanabileceğini ileri sürüyor. İlk etapta vatandaşlara 200 TL gibi bir tutarı birkaç seferlik göndererek güvenlerini kazanan dolandırıcılar bu kez farklı bir yol deniyor.

Tuzağa düşen vatandaşa günlük 5 bin TL'ye kadar kazanç sağlayabilmeleri için bir üst seviyeye geçmeleri, ancak bunun için sisteme 20 bin TL gibi bir miktarı rehin bırakmaları söyleniyor. Bunu kabul ederek para yatıran kişilere bir daha ödeme yapılmazken, parasını kurtarmak isteyen kişilerden bu kez vergi adı altında yeni bir ücret talep ediliyor. Bu ücreti gönderen kişinin kaybı giderek artarken her gün bu yolla onlarca kişi dolandırılıyor.

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