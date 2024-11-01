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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi. Yarından itibaren otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam yapılması beklenirken, bu gece yarısından itibaren de benzine 12 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 18:33 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 18:33
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor.

Bu gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise yarından itibaren 12 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

İndirimli fiyatın gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'daki güncel akaryakıt pompa fiyatları; benzin 42 lira 91 kuruş, motorin 42 lira 79 kuruş ve otogaz 25 lira 13 kuruş.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu verilerle, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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