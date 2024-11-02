BYD, Tesla’yı solladı

Elektrikli araç pazarında Tesla ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ABD'li rakibini elde ettiği gelirlerde ilk kez geride bıraktı. BYD'den yapılan açıklamaya göre, şirket yılın üçüncü çeyreğinde net kârını yüzde 11.5 oranında artırdı. Şirketin net kârının Temmuz-Eylül çeyreğinde 1.63 milyar dolara yükseldiği belirtildi. İlk dokuz ayda BYD'nin net kârı yüzde 18.1 arttı. Üçüncü çeyrek gelirlerini yıllık yüzde 24 artışla 28.24 milyar dolara çıkaran BYD'nin üç aylık gelirleri böylece ilk kez Tesla'yı geride bırakmış oldu. Tesla'nın Temmuz-Eylül döneminde geliri 25.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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