Balkanlarla hedef 40 milyar dolar

12 Balkan ülkesinden bin iş dünyası temsilcisi ve ülke bakanlarının katıldığı 'Balkan İş ve Yatırım Forumu' Edirne'de gerçekleştirildi. Zirvede; bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedeflendi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Balkanlar ile ticaretimiz 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 23'lük artışla 27,2 milyar dolara yükseldi. Bu rakamı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Edirne Valisi Yunus Sezer de "Bölgemiz Türkiye'nin üretim ve lojistik üssü konumunda. Modern sanayi tesisleri ve verimli toprakları ile ticaretin kalbinde yer alıyoruz. Amacımız bütün Balkan şehirlerini birbirine bağlamak" dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe 31 bin 585 firmasının Balkan ülkelerine 22.6 milyar dolarlık ihracat yıptığını söyledi.