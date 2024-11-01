Ziraat Bankası 36.352 TL taksitle 2. el dubleks konut satıyor!

Gayrimenkul piyasasında değişim sürerken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı konut satın almanın yollarını araştırıyor. Bu noktada bankaların uygun fiyata satışa çıkardığı ikinci el konutlar dikkat çekiyor. Ev sahibi olmanın zorlaştığı bu süreçte Ziraat Bankası 'ndan uygun peşinat ve taksit ile ikinci el dubleks konut satışı duyurusu geldi. Ziraat Bankası konut kredisi desteği vererek ikinci el konut satışı nı başlattı. İşte habere ilişkin detaylar...

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ZİRAAT BANKASI İKİNCİ EL KONUT SATIŞ İLANLARI

Bankanın konut satış ilanları yayında. Yukarıdaki ilana göre konut dubleks özelliklere sahip ve Erzurum'da yer alıyor. Konut 328 ada ve 2 salon olmak üzere toplam 8 odadan oluşuyor. Ziraat Bankası ikinci el konut için 1 milyon 395 bin TL başlangıç bedeli belirledi. Öte yandan bankanın sunduğu uygun fiyatlı konut kredisi kullanılması durumunda ilanlarda paylaşılan evler çok daha uygun maliyetlere satın alınabiliyor.