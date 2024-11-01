Kasım ayında mevduat faiz oranları güncellendi: Hangi banka kaç para kazandırıyor?

Kasım ayı güncel mevduat faizi oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne oranda faiz veriyor? İşte güncel Kasım ayı banka mevduat faizi oranları...
(Takvim Foto Arşiv)
Ekim ayı TCMB faiz kararı ne olmuştu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son toplantısında haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %50,00 olarak kaldı.
(Takvim Foto Arşiv)
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR
Kasım 2024 itibarıyla ana para 2 milyon TL'ye aylık 32 gün vade süresiyle en yüksek mevduat faizi veren bankalar şu şekilde;
Not: Bazı özel bankalar yüzde 50 üzeri faiz oranlarını sadece yeni müşterilere özel vermektedir.