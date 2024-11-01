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Kasım ayında mevduat faiz oranları güncellendi: Hangi banka kaç para kazandırıyor?

Kasım ayının gelmesiyle beraber en yüksek mevduat faiz oranı veren bankalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu faiz kararının ardından, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Hangi banka kaç para kazandırıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:02 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:10
Kasım ayında mevduat faiz oranları güncellendi: Hangi banka kaç para kazandırıyor?

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Kasım ayı güncel mevduat faizi oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne oranda faiz veriyor? İşte güncel Kasım ayı banka mevduat faizi oranları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ekim ayı TCMB faiz kararı ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son toplantısında haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %50,00 olarak kaldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

Kasım 2024 itibarıyla ana para 2 milyon TL'ye aylık 32 gün vade süresiyle en yüksek mevduat faizi veren bankalar şu şekilde;

Not: Bazı özel bankalar yüzde 50 üzeri faiz oranlarını sadece yeni müşterilere özel vermektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKBANK

Faiz Oranı
%48,00

Net Getiri
75.748 TL

Vade sonu tutar
2.075.748 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ING

Faiz Oranı
%52,00

Net Getiri
82.060 TL

Vade sonu tutar
2.082.060 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%45,50

Net Getiri
71.803 TL

Vade sonu tutar
2.071.803 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YAPI KREDİ

Faiz Oranı
%41,00

Net Getiri
64.701 TL

Vade sonu tutar
2.064.701 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%42,00

Net Getiri
66.279 TL

Vade sonu tutar
2.066.279 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DENİZ BANK

Faiz Oranı
%50,00

Net Getiri
78.904 TL

Vade sonu tutar
2.078.904 TL

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