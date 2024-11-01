100.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama! Kasım ayı itibarıyla güncel en uygun faiz oranları

Bankalar müşterilerinin çeşitli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi kampanyalarını paylaşıyor. Kasım ayı itibarıyla en uygun faiz oranlarıyla 100 bin TL ihtiyaç kredisi sunan bankaları bir araya getirdik. İşte 24 ay vadeyle banka banka geri ödeme koşulları ve faiz oranları...
(Takvim Foto Arşiv)
ZİRAAT BANKASI
Kredi Tutarı: 100.000 TL
Aylık Faiz Oranı: % 4,54
Toplam Ödeme: 190.076 TL
Aylık Taksit Tutarı (24 ay): 7.896 TL
(Takvim Foto Arşiv)
VAKIFBANK
Kredi Tutarı: 100.000 TL
Aylık Faiz Oranı: % 4,99
Toplam Ödeme: 200.495 TL
Aylık Taksit Tutarı (24 ay): 8.330 TL