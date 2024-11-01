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Turizmde rota Türkiye! Antalya'dan 2025 rezervasyonlarına iyi başlangıç

Turizmde yeni rekora koşan Antalya’da 2025 rezervasyonları iyi başladı. Sektör yetkilileri, İngiltere ve Almanya’dan satışların yapılmaya başladığını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Turizmde rota Türkiye! Antalya’dan 2025 rezervasyonlarına iyi başlangıç

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1 Ocak-30 Ekim itibarıyla Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 16 milyon 100 bini geçti. Geçen yıl 16 milyon 84 bin 737 yabancı turist ile rekor kıran Antalya, yılın bitmesine 2 ay kala geçen yılki sayıyı yakaladı. Yıl sonunda turist sayısının 17 milyonu aşması beklenen Antalya'da, 2025 için rezervasyonlar da başladı.

İÇ TALEP DE VAR
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, gelecek yıl için rezervasyonların güzel mesajlar verdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "2025 rezervasyonları için satışlara başladık. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan ilk satışları yaptık. Ekim itibarıyla yurt içi pazardan da satış almaya başladık. Bu da bizim için umut verici. Türk misafirlerimiz de artık erken rezervasyon konusunda bilinçlendi, en iyi indirimi erken rezervasyonla yakalayabileceklerini biliyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında rezervasyonlar geliyor. '2025 yılı iyi geliyor' diyebiliriz." Hedeflenen rakamlara adım adım yaklaştıklarını aktaran Kavaloğlu, "Geceleme fiyatı ortalama 105 doların üzerine çıktı. Hedefimiz 120, 125 dolar olan İspanya'yı ve Fransa'yı yakalamak" dedi.

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