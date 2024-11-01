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İstanbul Havalimanı'nın enerji tüketimi yüzde 10.7 azaldı

İGA İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na göre; enerji verimliliği çalışmaları sayesinde Havalimanı'nın enerji tüketimi yüzde 10.7 azalırken, 2019 baz yılına göre emisyonları da yüzde 25.6 düştü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
İstanbul Havalimanı’nın enerji tüketimi yüzde 10.7 azaldı

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İGA İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na göre; enerji verimliliği çalışmaları sayesinde Havalimanı'nın enerji tüketimi yüzde 10.7 azalırken, 2019 baz yılına göre emisyonları da yüzde 25.6 düştü.

İstanbul Havalimanı, 2050 Net Sıfır Yol Haritası kapsamında; emisyonlarını azaltmaya yönelik GES yatırımı ile büyük ve önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Çevresel sürdürülebilirlik alanındaki yatırımları ile İGA İstanbul Havalimanı, artan bir trendle atıklarının yüzde 34.66'sını ekonomiye geri kazandırırken, kullanılan suyun da yüzde 35'ini geri dönüştürülmüş sudan elde etti. Ekosistemindeki paydaşlarına ait emisyonların azaltımı konusunda da çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı'nın kullanımını teşvik ediyor.

9 AYDA 91 MİLYON YOLCU
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde 91 milyon 630 bin 786 yolcunun seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanları, Türkiye'nin nüfusundan fazla kişiyi ağırladı. İstanbul Havalimanı'nı bu dönemde 60 milyon 659 bin 88 yolcu kullandı.

13 milyon 258 bin 640'ı iç, 47 milyon 400 bin 448'i ise dış hatlardan uçarken, yolcu sayısının geçen yıla göre 2 milyon 933 bin kişi arttığı hesaplandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Ocak-Eylül döneminde 30 milyon 971 bin 698 yolcu misafir edildi.

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