Turizmde yeni rekor! 2024 hedefi yükseltildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024'ün ilk 9 ayında 49 milyon 181 turistin ülkemize giriş yaptığını belirterek, "Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon kişi olarak yukarı yönlü revize ettik" dedi.

Turizm gelirindeki artışa ilişkin bilgi paylaşan Ersoy, "Turizm geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Bu rakam bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu. 2024'ün ilk 9 ayında 46.9 milyar dolar turizm geliri elde ettik" dedi.

Turistlerin ortalama kalış sürelerine ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, "Ortalama kalış süreleri 2024'te 10.6 oldu. Kişi başı turizm geliri gece başına 107 dolar olarak gerçekleşti. 9 ayda hem gecelik kalış süresi hem harcama rakamı hem turist sayısı hem de gelir arttı. Bu yıl turizmden 60 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

RUSLAR İLK SIRADA

Bakan Ersoy, ilk 9 ayı 5.5 milyon ziyaretçi sayısıyla Rusya Federasyonu'nun birinci, 5.2 milyon ile Almanya'nın ikinci ve 3.7 milyon ile Birleşik Krallık'ın üçüncü sırada tamamladığını söyledi.



GAR PROJELERİ 2026'DA TAMAM

Haydarpaşa bölgesinde çalışmaların tamamlanmasıyla Anadolu yakasında ilk kültür ve sanat adasının İstanbul'a kazandırılmış olacağının altını çizen Ersoy, "Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak ama burada asla AVM ve otel olmayacak" dedi. Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bölgelerinde de özel müzelerin yer almasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Hedefimiz 2026 Ekim'de İstanbul Kültür Yolu Festivali'yle Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek, İstanbullularımıza ve ülkemize bu kazanımı sağlamak" şeklinde konuştu.