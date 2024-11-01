TOKİ’den orta ve dar gelirlilere müjde! 100 bin sosyal konut geliyor

Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.

Yıllardır dar gelirliler için sosyal konutlar inşa eden, kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, projelerine devam ediyor. 2023'te 125 bin sosyal konut yapan TOKİ, 2024 Ocak-Eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece 2024'teki 100 bin konut hedefine ulaşılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre, 2025'te de dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.