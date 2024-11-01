Doğal gazda kademeli fatura dönemi! İllere göre fiyatlandırma yapılacak

Doğal gaz (AA)
AVRUPA'NIN GAZI KESİLEBİLİR
Bu sene kış aylarının doğal gaz açısından "enteresan" geçebileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'ya Rusya'dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa'da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli" dedi.
SİNOP VE TRAKYA NGS İÇİN 3 ÜLKE İLE KONUŞULUYOR
Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun yanı sıra Türkiye'de iki adet daha nükleer santral yapmak üzere çalışmalar bulunduğunu anlatırken, "Akkuyu ile birlikte Sinop ve Trakya'da da dörder adet yani toplamda 12 adet reaktör yapma hedefimiz var. Bu yeni santraller için Rusya, Çin ve Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ülkelerin içerisinde herkesin kendi artıları ve eksileri var. Yani Rusya'ya baktığınız zaman Akkuyu'da inanılmaz bir tecrübe geliştirdiler. Ülkede ciddi bir insan kaynağı oluşturdular. Ama dezavantaj ne olur derseniz Rusya'nın bir yaptırımla karşılaşması halinde projenin gecikmesi söz konusu olabilir" dedi.
Akkuyu NGS (AA)
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE PARTNER ARAYIŞI
Bakan Bayraktar, nadir toprak elementleri hususunda daha önce Çin ile bir mutabakat metni imzalandığını belirtirken, ancak Çin'in teknoloji transferine sıcak bakmadığını ifade etti. Bayraktar, nadir toprak elementleri konusunda çalışmak üzere Avustralya, Güney Afrika, Kanada gibi alternatif ülkelerle de çalışmalar olduğunu sözlerine ekledi.
"1 MEGAVATLIK GES KURANA ÇED MUAFİYETİ OLSUN"
Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için süper izin dönemini başlatacaklarını da anlatan Bakan Bayraktar, "Yenilenebilirde her yıl 2000-2500 megavat olacak şekilde ve 12 yılın sonunda 30 bin megavata ulaşacak uluslararası yarışma sürecinin ihaleleri olacak. Bunu hızlandırmak için süper izin çalışmalarımız olacak. Meclise gelmeden önce kendi içerimizde bu konuları yoğun bir şekilde tartışma sürecinden geçiyoruz. Çevre Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığımızla oralarda büyük bir süreç var. Mesela ödevlerimizden bir tanesi ÇED muafiyeti olsun diyoruz. 1 megavatlık güneş santrali kurana ÇED muafiyeti olsun. Bunu söylerken, ÇED'i inkâr edelim demiyoruz. Avrupa'daki, Almanya'daki örnekleri bu noktada ne tarafa gidiyorsa onu söylüyoruz. İmarda ve yapı ruhsatlarında belediyelerde inanılmaz süreçler geçiyor. Onları mümkün olduğu kadar daraltacağız" diye konuştu.
Fatura (AA)
DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYATLANDIRMAYA GEÇİLECEK
Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğal gazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini ifade etti. "Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını da anlatan Bayraktar, "Doğal gazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğal gazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğal gaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.