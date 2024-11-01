Doğal gazda kademeli fatura dönemi! İllere göre fiyatlandırma yapılacak

Doğal gaz (AA)



AVRUPA'NIN GAZI KESİLEBİLİR

Bu sene kış aylarının doğal gaz açısından "enteresan" geçebileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'ya Rusya'dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa'da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli" dedi.

SİNOP VE TRAKYA NGS İÇİN 3 ÜLKE İLE KONUŞULUYOR

Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun yanı sıra Türkiye'de iki adet daha nükleer santral yapmak üzere çalışmalar bulunduğunu anlatırken, "Akkuyu ile birlikte Sinop ve Trakya'da da dörder adet yani toplamda 12 adet reaktör yapma hedefimiz var. Bu yeni santraller için Rusya, Çin ve Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ülkelerin içerisinde herkesin kendi artıları ve eksileri var. Yani Rusya'ya baktığınız zaman Akkuyu'da inanılmaz bir tecrübe geliştirdiler. Ülkede ciddi bir insan kaynağı oluşturdular. Ama dezavantaj ne olur derseniz Rusya'nın bir yaptırımla karşılaşması halinde projenin gecikmesi söz konusu olabilir" dedi.