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Kasım ayı müjdesi: Halkbank ve Vakıfbank'tan emeklilere özel ihtiyaç destek kredisi

Yıl sonuna yaklaşırken bankaların kredi faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan emeklilere özel ihtiyaç destek kredisi geri ödeme koşulları da bu noktada merak ediliyor. İşte bankaların emekli vatandaşlara özel hazırladığı kredi paketinin detayları ve geri ödeme olanakları...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:14 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:14
Kasım ayı müjdesi: Halkbank ve Vakıfbank’tan emeklilere özel ihtiyaç destek kredisi

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Emekli vatandaşlara bankaların sunduğu avantajlı krediler bulunuyor. Halkbank ve Vakıfbank'ta emeklilere özel kredi fırsatlarını duyurdu. İşte ihtiyaç destek kredisi geri ödeme koşulları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

VAKIFBANK

VakıfBank tarafından sunulan "SGK Emeklilerine Özel Destek Kredisi" detaylarını aşağıda paylaşıyoruz.

Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay)* Aylık Faiz Oranı Tahsis Ücreti Taksit Tutarı Efektif Yıllık Faiz Oranı**
50.000 TL 36 %3.99 YOK 3.094,67 TL 83,4616%

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HALKBANK

Halkbank tarafından emekli müşterilerine özel sunulan ihtiyaç destek kredisi detaylarını aşağıda paylaşıyoruz.

Kredi Tutarı Kredi Vadesi(Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı (TL) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
100.000 24 4,95 575 7.197,31 112,5523
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