Kasım ayı müjdesi: Halkbank ve Vakıfbank’tan emeklilere özel ihtiyaç destek kredisi

Emekli vatandaşlara bankaların sunduğu avantajlı krediler bulunuyor. Halkbank ve Vakıfbank'ta emeklilere özel kredi fırsatlarını duyurdu. İşte ihtiyaç destek kredisi geri ödeme koşulları...
Emekli vatandaşlara bankaların sunduğu avantajlı krediler bulunuyor. Halkbank ve Vakıfbank'ta emeklilere özel kredi fırsatlarını duyurdu. İşte ihtiyaç destek kredisi geri ödeme koşulları...
VAKIFBANK
VakıfBank tarafından sunulan "SGK Emeklilerine Özel Destek Kredisi" detaylarını aşağıda paylaşıyoruz.
|Kredi Tutarı
|Kredi Vadesi (Ay)*
|Aylık Faiz Oranı
|Tahsis Ücreti
|Taksit Tutarı
|Efektif Yıllık Faiz Oranı**
|50.000 TL
|36
|%3.99
|YOK
|3.094,67 TL
|83,4616%
HALKBANK
Halkbank tarafından emekli müşterilerine özel sunulan ihtiyaç destek kredisi detaylarını aşağıda paylaşıyoruz.
|Kredi Tutarı
|Kredi Vadesi(Ay)
|Aylık Faiz Oranı (%)
|Tahsis Ücreti
|Taksit Tutarı (TL)
|Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
|100.000
|24
|4,95
|575
|7.197,31
|112,5523