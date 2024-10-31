Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını güncelledi! 1 milyon TL kredinin yeni taksit tablosu

2025 yılına sayılı gün aldı. Bu noktada konut kredisi faiz oranları bir kez daha güncellenirken bu yeniliklerden biri de Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirdi. Peki güncel oranlar baz alındığında Ziraat Bankası 1 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte bankanın faiz oranı ve taksit tablosuna dair detaylar...