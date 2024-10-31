Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını güncelledi! 1 milyon TL kredinin yeni taksit tablosu

2025 yılına sayılı gün aldı. Bu noktada konut kredisi faiz oranları bir kez daha güncellenirken bu yeniliklerden biri de Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirdi. Peki güncel oranlar baz alındığında Ziraat Bankası 1 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte bankanın faiz oranı ve taksit tablosuna dair detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
ZİRAAT BANKASI 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI HESAPLAMA
Konut kredisi paketinde Ziraat Bankası yeni faiz oranını 1 milyon TL konut kredisi - 120 ay vade için % 3,09 olarak revize etti.
(Takvim Foto Arşiv)
Bu oran üzerinden 1 milyon TL konut kredisi çeken kişilerin aylık ödeyecekleri taksit tutarı 31.722,98 TL civarında olacak.
İŞTE ÖDEME PLANI
|Sıra
|Taksit
|Anapara
|Faiz
|KKDF
|BSMV
|Bakiye
|1
|31.722,98
|822,98
|30.900,00
|0,00
|0,00
|999.177,02
|2
|31.722,98
|848,41
|30.874,57
|0,00
|0,00
|998.328,61
|3
|31.722,98
|874,63
|30.848,35
|0,00
|0,00
|997.453,98
|4
|31.722,98
|901,65
|30.821,33
|0,00
|0,00
|996.552,33
|5
|31.722,98
|929,51
|30.793,47
|0,00
|0,00
|995.622,82
|6
|31.722,98
|958,23
|30.764,75
|0,00
|0,00
|994.664,59
|7
|31.722,98
|987,84
|30.735,14
|0,00
|0,00
|993.676,75
|8
|31.722,98
|1.018,37
|30.704,61
|0,00
|0,00
|992.658,38
|9
|31.722,98
|1.049,84
|30.673,14
|0,00
|0,00
|991.608,54
|10
|31.722,98
|1.082,28
|30.640,70
|0,00
|0,00
|990.526,26
|11
|31.722,98
|1.115,72
|30.607,26
|0,00
|0,00
|989.410,54
|12
|31.722,98
|1.150,19
|30.572,79
|0,00
|0,00
|988.260,35
|13
|31.722,98
|1.185,74
|30.537,24
|0,00
|0,00
|987.074,61
|14
|31.722,98
|1.222,37
|30.500,61
|0,00
|0,00
|985.852,24
|15
|31.722,98
|1.260,15
|30.462,83
|0,00
|0,00
|984.592,09
|16
|31.722,98
|1.299,08
|30.423,90
|0,00
|0,00
|983.293,01
|17
|31.722,98
|1.339,23
|30.383,75
|0,00
|0,00
|981.953,78
|18
|31.722,98
|1.380,61
|30.342,37
|0,00
|0,00
|980.573,17
|19
|31.722,98
|1.423,27
|30.299,71
|0,00
|0,00
|979.149,90
|20
|31.722,98
|1.467,25
|30.255,73
|0,00
|0,00
|977.682,65
|21
|31.722,98
|1.512,59
|30.210,39
|0,00
|0,00
|976.170,06
|22
|31.722,98
|1.559,33
|30.163,65
|0,00
|0,00
|974.610,73
|23
|31.722,98
|1.607,51
|30.115,47
|0,00
|0,00
|973.003,22
|24
|31.722,98
|1.657,18
|30.065,80
|0,00
|0,00
|971.346,04
|25
|31.722,98
|1.708,39
|30.014,59
|0,00
|0,00
|969.637,65
|26
|31.722,98
|1.761,18
|29.961,80
|0,00
|0,00
|967.876,47
|27
|31.722,98
|1.815,60
|29.907,38
|0,00
|0,00
|966.060,87
|28
|31.722,98
|1.871,70
|29.851,28
|0,00
|0,00
|964.189,17
|29
|31.722,98
|1.929,53
|29.793,45
|0,00
|0,00
|962.259,64
|30
|31.722,98
|1.989,16
|29.733,82
|0,00
|0,00
|960.270,48
|31
|31.722,98
|2.050,62
|29.672,36
|0,00
|0,00
|958.219,86
|32
|31.722,98
|2.113,99
|29.608,99
|0,00
|0,00
|956.105,87
|33
|31.722,98
|2.179,31
|29.543,67
|0,00
|0,00
|953.926,56
|34
|31.722,98
|2.246,65
|29.476,33
|0,00
|0,00
|951.679,91
|35
|31.722,98
|2.316,07
|29.406,91
|0,00
|0,00
|949.363,84
|36
|31.722,98
|2.387,64
|29.335,34
|0,00
|0,00
|946.976,20
|37
|31.722,98
|2.461,42
|29.261,56
|0,00
|0,00
|944.514,78
|38
|31.722,98
|2.537,47
|29.185,51
|0,00
|0,00
|941.977,31
|39
|31.722,98
|2.615,88
|29.107,10
|0,00
|0,00
|939.361,43
|40
|31.722,98
|2.696,71
|29.026,27
|0,00
|0,00
|936.664,72
|41
|31.722,98
|2.780,04
|28.942,94
|0,00
|0,00
|933.884,68
|42
|31.722,98
|2.865,94
|28.857,04
|0,00
|0,00
|931.018,74
|43
|31.722,98
|2.954,50
|28.768,48
|0,00
|0,00
|928.064,24
|44
|31.722,98
|3.045,79
|28.677,19
|0,00
|0,00
|925.018,45
|45
|31.722,98
|3.139,91
|28.583,07
|0,00
|0,00
|921.878,54
|46
|31.722,98
|3.236,93
|28.486,05
|0,00
|0,00
|918.641,61
|47
|31.722,98
|3.336,95
|28.386,03
|0,00
|0,00
|915.304,66
|48
|31.722,98
|3.440,07
|28.282,91
|0,00
|0,00
|911.864,59
|49
|31.722,98
|3.546,36
|28.176,62
|0,00
|0,00
|908.318,23
|50
|31.722,98
|3.655,95
|28.067,03
|0,00
|0,00
|904.662,28
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