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Tarım Kredi Kasım indirimleri belli oldu! Kangal sucuk, beyaz peynir, sızma zeytinyağı 69,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kasım ayı indirimleri başlıyor. Birbirinden ucuz ve kaliteli ürünleri ziyaretçileriyle buluşturan marketin güncel indirim kataloğu açıklandı. Bütçe dostu yüzlerce ürün indirime giriyor. İşte Tarım Kredi Kasım ayı indirim ürünleri ve cazip fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:43 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:43
Tarım Kredi Kasım indirimleri belli oldu! Kangal sucuk, beyaz peynir, sızma zeytinyağı 69,90 TL’ye düştü

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Türkiye'nin en hesaplı Market zincirlerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatif marketin Kasım ayına ait yeni indirimli ürünler listesi belli oldu. Oldukça geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken Tarım Kredi marketlerde tüketicilerle buluşacak indirimli ürünleri aşağıda paylaşıyoruz. İşte Kasım ayına özel rafları dolduran ürünler ve cazip fiyatları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMLERİ

TK Bezelye Konservesi – 29,90 TL

Yudum Egemden Yoğun Lezzet Sızma Zeytinyağı – 279 TL

TK Anadolu Osmancık Pirinç – 109,90 TL

TK Anadolu Nohut – 41,90 TL

Kuzey Balık Dondurulmuş Somon Steak Dilim – 139,90 TL

TK Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk – 557,90 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMLERİ

Familia Natural – 219,90 TL

Elit Dev Havlu – 31,90 TL

TK Yarım Yağlı Yoğurt – 69,90 TL

TK Şişe Ayran – 32,50 TL

TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir – 139,90 TL

TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir – 165 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMLERİ

Tarsüt Tereyağ – 72,50 TL

Torku Süzme Peynir – 69,90 TL

Sütaş Latte – 59,90 TL

TK Çiçek Balı – 99,90 TL

Ülker Çikolata Antep Fıstık Sütlü Kare – 42,90 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMLERİ

Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi – 22,90 TL

Dripon Pratik Filtre Kahve Tekli – 6,50 TL

Kahve Dünyası Filtre Kahve – 99,90 TL

TK Tiryaki Siyah Çay – 119,90 TL

TK Sarı Leblebi – 43,90 TL

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