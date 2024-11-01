Doğal gazda kademeli fatura dönemi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan "az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışmasının doğal gazda da devreye gireceğini anlattı. Bakan Bayraktar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğal gazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini ifade etti.

"Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını anlatan Bayraktar, "Doğal gazda da elektrikte olduğu gibi 2025 Şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğal gazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan bir vatandaş belki bin 200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğal gaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" diye konuştu.

3 ÜLKEYLE NGS GÖRÜŞMESİ

Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun yanı sıra Türkiye'de iki adet daha nükleer santral yapmak üzere çalışmalar bulunduğunu anlatırken, "Akkuyu ile birlikte Sinop ve Trakya'da da dörder adet yani toplamda 12 adet reaktör yapma hedefimiz var. Bu yeni santraller için Rusya, Çin ve Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.