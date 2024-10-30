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BOTAŞ doğal gazda kasım tarifesini açıkladı!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayından itibaren mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu. Ayrıca BOTAŞ, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığını belirtti.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 00:42 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 00:48
BOTAŞ doğal gazda kasım tarifesini açıkladı!

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımdan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

KASIM AYI DOĞAL GAZ FİYATLARI BELLİ OLDU

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

"AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK FİYAT TÜRKİYE'DE"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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