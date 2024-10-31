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TCMB Ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı: 2.5 yılın dibine indi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
TCMB Ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı: 2.5 yılın dibine indi!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak yüzde 27.4 seviyesine, reel sektör için 1.6 puan azalarak yüzde 49.5 seviyesine, hane halkı için 4.4 puan azalarak yüzde 67.2 seviyesine geriledi. Hane halkının enflasyon beklentisi böylece Mart 2022'den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

GÜVEN 5 AYIN ZİRVESİNDE
Beklentilerdeki iyileşme paralel olarak, ekonomiye güven de yükselişini sürdürüyor. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında yüzde 3.2 artarak 98 puana çıkarak Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Endekste aylık bazda 18 ayın en yüksek artışı yaşandı.

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