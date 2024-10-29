THY’den Cumhuriyet Bayramı’na özel ucuz uçak bileti kampanyası! 849 TL’den başlıyor

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ÖZEL GÜNE ÖZEL PROJE

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla hazırladığı videoyu sosyal medya platformu X mecrasında özel 'custom like' ile paylaşarak bu uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk marka oldu

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eski adı Twitter olan 'X' sosyal medya platformunda özel bir projeye imza attı.