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TÜİK’ten Eylül 2024 dış ticaret verilerinde teknik düzeltme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün yayımladığı Dış Ticaret İstatistikleri Eylül Haber Bülteni'nin hazırlanma sürecinde, mükelleflerin geçmiş aylara yönelik gümrük beyannamelerinde yaptığı düzeltmelerin istatistiklere yansıtılmasında teknik bir aksaklık yaşandığını açıkladı. Bu durum nedeniyle, ocak-ağustos dönemi verilerinin eksik yayımlandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 21:49 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 21:49
TÜİK’ten Eylül 2024 dış ticaret verilerinde teknik düzeltme

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2024 Haber Bülteninde Düzeltme" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Kurum, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan dış ticaret istatistiklerinin yansıtılması sırasında teknik bir aksaklığın meydana geldiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"31.10.2024 tarihinde yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2024 Haber Bülteni'nin hazırlanma sürecinde mükellefler tarafından geçmiş aylara yönelik gümrük beyannamelerinde yapılan düzeltme işlemlerinin, istatistiklere yansıtılması sırasında teknik bir aksaklık meydana gelmiş ve ocak-ağustos dönemi verileri eksik yayımlanmıştır. Söz konusu eksiklik giderilerek haber bülteni yeniden yayımlanmıştır. Eylül 2024 verilerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır."


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