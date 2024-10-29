Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren şirketi Titra, yeni ürünleriyle SAHA EXPO 2024'e damga vurdu. Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin'in yanı sıra DELİ Taktik Kamikaze Sistemi, PARS Gözcü İHA ve sürü yeteneklerinin eklendiği insansız sistemleriyle savunma sanayine önemli katkı sunan Titra; fuarda tanıttığı DELİ 2, DELİ Mini, Merküt ve Dumrul ile sektöre yeni bir ivme kazandırdı.

Titra, SAHA EXPO 2024'te savunma sanayii sektörünün önemli temsilcileri ile imzaladığı anlaşmalarla da dikkatleri üzerine çekti. Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez, sahada etkin kullanım sunan insansız hava çözümleri ve teknoloji odaklı yenilikleriyle uluslararası pazardaki rekabet güçlerini daha da artırdıklarını söyledi.

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Dönmez, "İş birlikleri ile savunma sanayiine katkımız daha da artıyor" dedi