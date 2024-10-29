Galaxy Al için Türkçe dil desteği

Samsung Electronics'in Galaxy AI ile sunduğu Live Translate ve Sözlü Çevirmen özelliklerine Türkçe dil seçeneği eklendi. Samsung akıllı telefona sahip Galaxy AI kullanıcıları, seyahatlerinde iletişim engeli yaşamayacak. Kullanıcılar ayrıca farklı ülkelerden kişilerle yaptıkları mesajlaşmaları da anında anlayarak kendi dillerinde yanıtlayabilecek ve yanıtları da mesajlaştıkları kişinin dilinde iletebilecek. Türkçe Dil Paketi'ni indirmek için sırasıyla "Ayarlar" "Genel Yönetim", "Dil Paketleri" "Türkçe" adımlarının izlenmesi gerekiyor.

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