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30 Ekim 2024 Düzce, Giresun, Ordu FINDIK FİYATLARI: Fındık bugün ne kadar?

30 Ekim günü itibarıyla, Sakarya, Düzce, Giresun, Ordu fındık piyasası, hem yerel çiftçiler hem de ulusal ekonomi için oldukça önemli. Bu dönemde fındık fiyatlarının güncel durumu, hem üreticilerin gelir düzeyleri hem de global fındık piyasasındaki Türkiye'nin konumu açısından kritik bir önem arz ediyor. Peki fındık piyasasında son durum ne? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:51 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:51
30 Ekim 2024 Düzce, Giresun, Ordu FINDIK FİYATLARI: Fındık bugün ne kadar?

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Ekim ayının son günlerine yaklaşırken fındık dönemi tamamlandı. Fındık fiyatları ise her geçen gün değişiyor. Peki Sakarya'da 30 Ekim gününde fındık fiyatları ne kadar? İşte fındık piyasasına ilişkin önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fındık alım - satım fiyatları belli oldu

Türkiye'de en fazla fındık üretimi yapılan iller son yılların ortalamasına göre Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Artvin ve Bartın olarak listeleniyor. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan bu illerde Ağustos ayında başlayan fındık hasadının ardından fındık ticareti de hızla devam ediyor. Düzce, Giresun, Ordu ve çok sayıda ildeki binlerce üreticinin beklediği haber geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kabuklu fındık fiyatı - 30 Ekim 2024

Fındık fiyatları Ekim ayının sonlarına yaklaşmışken merak ediliyor. Sakarya Ticaret Borsası'nda fındığın kilogramı ortalama 105 ila 120 TL arasında işlem görüyor. İşte diğer illerin 30 Ekim 2024 güncel fındık fiyatları...

DÜZCE

En düşük: 113,75 TL

En yüksek: 121,00 TL

GİRESUN

En düşük: 114,00 TL

En yüksek: 126,00 TL

ORDU

En düşük: 114,00 TL

En yüksek: 124,00 TL

SAKARYA

En düşük: 113,50 TL

En yüksek: 121,00 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ticaret Borsası'nda diğer ürünlerin fiyatları

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) işlem gören diğer tarım ürünlerinden bazılarının fiyatları da açıklandı. Sakarya Ticaret Borsası'ndan alınan verilere göre işlem gören yemlik buğday ortalama 7,87 liradan, arpa ortalama 6,65 liradan, inek sütü ise ortalama 13,99 liradan satıldı. (Fiyatlar Sakarya Ticaret Borsası'ndan alınmıştır.) Belirtilen fiyatlar serbest piyasada değişkenlik gösterebilir.

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