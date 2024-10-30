30 Ekim 2024 Düzce, Giresun, Ordu FINDIK FİYATLARI: Fındık bugün ne kadar?

Ekim ayının son günlerine yaklaşırken fındık dönemi tamamlandı. Fındık fiyatları ise her geçen gün değişiyor. Peki Sakarya'da 30 Ekim gününde fındık fiyatları ne kadar? İşte fındık piyasasına ilişkin önemli detaylar...
Ekim ayının son günlerine yaklaşırken fındık dönemi tamamlandı. Fındık fiyatları ise her geçen gün değişiyor. Peki Sakarya'da 30 Ekim gününde fındık fiyatları ne kadar? İşte fındık piyasasına ilişkin önemli detaylar...
Fındık alım - satım fiyatları belli oldu
Türkiye'de en fazla fındık üretimi yapılan iller son yılların ortalamasına göre Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Artvin ve Bartın olarak listeleniyor. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan bu illerde Ağustos ayında başlayan fındık hasadının ardından fındık ticareti de hızla devam ediyor. Düzce, Giresun, Ordu ve çok sayıda ildeki binlerce üreticinin beklediği haber geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.
Kabuklu fındık fiyatı - 30 Ekim 2024
Fındık fiyatları Ekim ayının sonlarına yaklaşmışken merak ediliyor. Sakarya Ticaret Borsası'nda fındığın kilogramı ortalama 105 ila 120 TL arasında işlem görüyor. İşte diğer illerin 30 Ekim 2024 güncel fındık fiyatları...
DÜZCE
En düşük: 113,75 TL
En yüksek: 121,00 TL
GİRESUN
En düşük: 114,00 TL
En yüksek: 126,00 TL
ORDU
En düşük: 114,00 TL
En yüksek: 124,00 TL
SAKARYA
En düşük: 113,50 TL
En yüksek: 121,00 TL
Ticaret Borsası'nda diğer ürünlerin fiyatları
Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) işlem gören diğer tarım ürünlerinden bazılarının fiyatları da açıklandı. Sakarya Ticaret Borsası'ndan alınan verilere göre işlem gören yemlik buğday ortalama 7,87 liradan, arpa ortalama 6,65 liradan, inek sütü ise ortalama 13,99 liradan satıldı. (Fiyatlar Sakarya Ticaret Borsası'ndan alınmıştır.) Belirtilen fiyatlar serbest piyasada değişkenlik gösterebilir.