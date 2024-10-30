30 Ekim 2024 Düzce, Giresun, Ordu FINDIK FİYATLARI: Fındık bugün ne kadar?

Ekim ayının son günlerine yaklaşırken fındık dönemi tamamlandı. Fındık fiyatları ise her geçen gün değişiyor. Peki Sakarya'da 30 Ekim gününde fındık fiyatları ne kadar? İşte fındık piyasasına ilişkin önemli detaylar...

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Fındık alım - satım fiyatları belli oldu

Türkiye'de en fazla fındık üretimi yapılan iller son yılların ortalamasına göre Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Artvin ve Bartın olarak listeleniyor. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan bu illerde Ağustos ayında başlayan fındık hasadının ardından fındık ticareti de hızla devam ediyor. Düzce, Giresun, Ordu ve çok sayıda ildeki binlerce üreticinin beklediği haber geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.