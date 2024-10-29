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Maliye denetim yapacak: Eski POS'a 20 bin TL ceza

Maliye eski tip POS cihazlarını kullanmaya devam edenlerin kapısını tek tek çalacak. Her bir tespit için 20 bin liraya kadar, bu cihazları mükelleflerden geri almayan bankalara da 200 bin lira ceza kesilecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Maliye denetim yapacak: Eski POS’a 20 bin TL ceza

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında POS cihazı ve yazar kasanın birleştiği yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçilmesine rağmen hala eski tip POS cihazlarını kullananlara ceza uygulayacak.

SMS YOLLANDI
Seyyar EFT-POS cihazlarının mükellefler tarafından kullanılmaya devam edildiğinin tespiti üzerine harekete geçen Bakanlık, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına yazı yazdı. Yapılan kontrollerde perakende mal satan veya hizmet sunan mükelleflerden kullanması yasak olmasına rağmen seyyar EFT-POS cihazı kullandığı tespit edilenlere de SMS ve mektup gönderildi.

Bakanlık, bu cihazların kullanımına son verilmesini, banka ya da ödeme kuruluşlarına iade edilmelerini, bu cihazlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici ya da güvenli mali uygulama sistemi bulunan cihaz temin edilmesini ve bunlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme kabul edilmesini istedi. Bu işlemler neticesinde, her tespit için ayrı ayrı olmak üzere, yasak seyyar EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ve bu cihazları mükelleflerden geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarına 200 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme yapılmasına imkan sağlamayan mükelleflere de yine her bir tespit için ayrı ayrı olacak şekilde 20 bin lira ya da 10 bin lira ceza verilecek.

Bakan Mehmet Şimşek, "Hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesi, mükelleflerden bu cihazların alınıp yeni nesil cihazların verilmesi önem taşıyor. Bu değişimi yapmayanlara ceza kesilecek" dedi.

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