Elektrikli araç üretimi o ilde başlıyor: Chery Türkiye’de üretim yapacak!

Chery 'ye yönelik sanayi bölgesi düzenlemesi için alternatif bir yol bulundu. Devam eden tüketici yasası görüşmelerine, sanayi bölgesinin genişlemesi ve OSB kurulmasıyla ilgili maddeler eklendi. Böylece Chery'nin Samsun'da planlanan üretim tesisleri için gerekli hukuki zemin sağlanmış oldu.

Kamu Arazisi Üzerinde Üretim Bedelsiz Gerçekleşecek

Yapılan düzenlemelerle Chery'nin üretim tesisi için kamu arazilerinin kullanılacağı ve bunun için devlete herhangi bir ödeme yapılmayacağı da yasayla garanti altına alındı. Chery'nin bu yatırımının Türkiye'de otomotiv sanayisi için önemli bir gelişme olacağı ve istihdam açısından bölgeye katkı sağlayacağı öngörülüyor.