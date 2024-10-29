Elektrikli araç üretimi o ilde başlıyor: Chery Türkiye’de üretim yapacak!

Türkiye'de satışa sunduğu modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Çinli otomotiv devi Chery, önemli bir yatırım hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Samsun'da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery'ye geniş bir üretim alanı tahsis edilecek. OSB'nin genişleme planları kapsamında Chery'ye öncelik tanınacağı belirtildi.
Fotoğraflar: AA
OSB İçin Genişleme Adımı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 318 hektarlık bir alanın çeşitli firmaların üretimi için kullanılmasına yönelik çalışmalar başladı. Bu proje kapsamında Chery'nin de organize sanayi bölgesinde yer alacağı açıklandı. Başlangıçta diğer firmalara tahsis edilen arazilerden kısıtlamalar yapılarak Chery'ye yer açılması planlandı.
Kıyı Kanunu ve Vergi Paketi Değişiklikleri
Sanayi bölgesinin kıyı şeridinde yer alması, Kıyı Kanunu'nda düzenlemeler yapılmasını gerektirdi. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi paketine eklenen bir maddeyle OSB'nin kuruluşuna izin verilmesi öngörüldü. Ancak söz konusu vergi paketi geri çekilince bu düzenleme de geçersiz kaldı.