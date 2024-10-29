PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Elektrikli araç üretimi o ilde başlıyor: Chery Türkiye’de üretim yapacak!

Türkiye pazarında satışa sunduğu otomobilleriyle büyük ilgi gören Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'de önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Samsun'da kurulması planlanan organize sanayi bölgesi (OSB) kapsamında Chery'ye geniş bir üretim alanı tahsis edilmesi gündemde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:15 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:15
Elektrikli araç üretimi o ilde başlıyor: Chery Türkiye’de üretim yapacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de satışa sunduğu modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Çinli otomotiv devi Chery, önemli bir yatırım hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Samsun'da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery'ye geniş bir üretim alanı tahsis edilecek. OSB'nin genişleme planları kapsamında Chery'ye öncelik tanınacağı belirtildi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

OSB İçin Genişleme Adımı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 318 hektarlık bir alanın çeşitli firmaların üretimi için kullanılmasına yönelik çalışmalar başladı. Bu proje kapsamında Chery'nin de organize sanayi bölgesinde yer alacağı açıklandı. Başlangıçta diğer firmalara tahsis edilen arazilerden kısıtlamalar yapılarak Chery'ye yer açılması planlandı.

Kıyı Kanunu ve Vergi Paketi Değişiklikleri

Sanayi bölgesinin kıyı şeridinde yer alması, Kıyı Kanunu'nda düzenlemeler yapılmasını gerektirdi. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi paketine eklenen bir maddeyle OSB'nin kuruluşuna izin verilmesi öngörüldü. Ancak söz konusu vergi paketi geri çekilince bu düzenleme de geçersiz kaldı.

Çözüm Tüketici Yasasında Bulundu

Chery'ye yönelik sanayi bölgesi düzenlemesi için alternatif bir yol bulundu. Devam eden tüketici yasası görüşmelerine, sanayi bölgesinin genişlemesi ve OSB kurulmasıyla ilgili maddeler eklendi. Böylece Chery'nin Samsun'da planlanan üretim tesisleri için gerekli hukuki zemin sağlanmış oldu.

Kamu Arazisi Üzerinde Üretim Bedelsiz Gerçekleşecek

Yapılan düzenlemelerle Chery'nin üretim tesisi için kamu arazilerinin kullanılacağı ve bunun için devlete herhangi bir ödeme yapılmayacağı da yasayla garanti altına alındı. Chery'nin bu yatırımının Türkiye'de otomotiv sanayisi için önemli bir gelişme olacağı ve istihdam açısından bölgeye katkı sağlayacağı öngörülüyor.

17.320 TLsi olan alıyor! TMSF’den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...17.320 TLsi olan alıyor! TMSF’den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...
17.320 TL'si olan alıyor! TMSF'den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türk Telekom
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...
Semanur Arslan’ın telefonundaki detay herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
SON DAKİKA