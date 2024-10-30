Ekim ayı enflasyon tahmini açıklandı! TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2024?

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Ekim ayı enflasyon verileri, memur ve emekli maaşları üzerinde etkili olacak enflasyon farkının belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veriler, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

(Takvim Foto Arşiv) Ekim Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın 3'üncü gününde enflasyon oranlarını ilan ediyor. Ancak resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda, açıklama tarihi ilk haftanın içine erteleniyor. Bu durumda, 3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.