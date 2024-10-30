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Ekim ayı enflasyon tahmini açıklandı! TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2024?

Ekim ayı enflasyon verileri kira artış oranları, memur ve emekli maaşları gibi birçok vatandaşı doğrudan etkileyen ekonomik kalemler üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak son dakika açıklamaları bu açıdan büyük önem taşıyor. Peki 2024 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 07:46 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 07:46
Ekim ayı enflasyon tahmini açıklandı! TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2024?

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Ekim ayı enflasyon verileri, memur ve emekli maaşları üzerinde etkili olacak enflasyon farkının belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veriler, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ekim Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın 3'üncü gününde enflasyon oranlarını ilan ediyor. Ancak resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda, açıklama tarihi ilk haftanın içine erteleniyor. Bu durumda, 3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri

TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi, reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcıyla yapıldı. Bu ankete göre, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, geçen ay yüzde 2,24 iken, bu dönemde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

12 ay sonrası için TÜFE artış beklentileri de dikkat çekiyor. Katılımcıların tahminleri, enflasyonun ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla şu aralıklarda artış göstereceğini öngörüyor:

%22,00 - 25,99 aralığında: %36,19 olasılık

%26,00 - 29,99 aralığında: %43,41 olasılık

%30,00 - 33,99 aralığında: %11,35 olasılık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

24 ay sonrası için yapılan değerlendirmelerde ise, katılımcıların TÜFE artışı tahminleri şu şekildedir:

%13,00 - 16,99 aralığında: %25,03 olasılık

%17,00 - 20,99 aralığında: %52,93 olasılık

%21,00 - 24,99 aralığında: %10,17 olasılık

Bu veriler, vatandaşların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği enflasyon oranlarının geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor. Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmiş olacak.

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