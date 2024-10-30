Ekim ayı enflasyon tahmini açıklandı! TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2024?

(Takvim Foto Arşiv)
12 ay sonrası için TÜFE artış beklentileri de dikkat çekiyor. Katılımcıların tahminleri, enflasyonun ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla şu aralıklarda artış göstereceğini öngörüyor:
%22,00 - 25,99 aralığında: %36,19 olasılık
%26,00 - 29,99 aralığında: %43,41 olasılık
%30,00 - 33,99 aralığında: %11,35 olasılık
(Takvim Foto Arşiv)
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
24 ay sonrası için yapılan değerlendirmelerde ise, katılımcıların TÜFE artışı tahminleri şu şekildedir:
%13,00 - 16,99 aralığında: %25,03 olasılık
%17,00 - 20,99 aralığında: %52,93 olasılık
%21,00 - 24,99 aralığında: %10,17 olasılık
Bu veriler, vatandaşların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği enflasyon oranlarının geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor. Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmiş olacak.