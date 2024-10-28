Taksitli ödemelere 7 bin lira ayarı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Takvim Foto Arşiv AYŞE HANIM ÖRNEĞİ GİB'in konuyla ilgili çalışmasında kime nasıl ceza uygulanacağına yönelik örnek verildi. Burada verilen bir örneğe göre; nihai tüketici Ayşe hanım kuyumcudan 25 bin lira tutarında altın bilezik aldı. Bu tutarın tamamını elden ödedi. İşleme konu tutarın yüzde 10'u 2 bin 500 liraya denk geliyor. Bu durumda 2 bin 500 lira, 2024 yılına ilişkin belirlenen asgari ceza tutarlarının altında kaldığından, nihai tüketici Ayşe hanıma 5 bin lira ceza kesilecek.

Takvim Foto Arşiv Satıcı kuyumcu eğer birinci sınıf tüccarsa 20 bin lira, ikinci sınıf tüccarsa 10 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak. Eğer tevsik zorunluluğuna aykırı bir şekilde ödeme yapanların, durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde, ödemede bulunan adına özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Takvim Foto Arşiv KARTI OLMAYAN DA UYMAK ZORUNDA 18 Ekim 2024 itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirilmişti. Düzenlemeyle, tahsilat ve ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda hem ödemeyi alana hem de ödemeyi yapana ayrı ayrı ceza uygulanacak.

Takvim Foto Arşiv Ceza kesilmesi için ödemeyi yapanın vergi mükellefi olup olmamasına bakılmayacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelere ilişkin belgeleri tevsik etmek durumunda olacakları için, bu kişilerin ödemelerini banka veya PTT şubeleri ile ATM'lere giderek satıcıların hesaplarına yapmaları durumunda da tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.