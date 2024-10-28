Taksitli ödemelere 7 bin lira ayarı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 18 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirilmişti.
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarında tevsik (belgeleme) zorunluluğu infografiğine göre, nihai tüketiciler dahil, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların 7 bin liranın üzerindeki her türlü mal veya hizmet alımlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu.
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1. SINIF TÜCCARA YÜKSEK TARİFE
7 bin lira zorunluluğuna uymayan birinci sınıf tüccarlar (bilanço esası) ile serbest meslek erbabı hakkında 20 bin liradan, ikinci sınıf tüccarlar (işletme hesabı esası), defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10 bin liradan, bunlar dışında kalanlar hakkında 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu durumda tüketiciler en az 5 bin liralık ceza ile karşı karşıya kalabilecek.