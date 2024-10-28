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Ev sahibi ve kiracıdan dijital sözleşme!

Kira sözleşmelerini e-Devlet’e taşıyacak çalışma tamamlandı. Reform, kısa süre içinde kiracılar ve ev sahipleri, yıl sonuna kadar da emlakçılar için devreye girecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Ev sahibi ve kiracıdan dijital sözleşme!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak. Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi. Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı. Reform niteliğindeki çalışmada Bakanlığa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı.

İKİ AŞAMALI SİSTEM
Bu hizmet e-Devlet üzerinden 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak. Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak. Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek. Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı 'barkodlu belge' olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

'GAYRİMENKUL DEĞER HARİTASI' OLUŞACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir platformda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımızı kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek" diye konuştu.

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