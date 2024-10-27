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Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2024? Kasım ayı kira zammı ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon verileri, kira sözleşmesini yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar için büyük bir önem taşıyor. On iki aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ortalamasına göre belirlenecek olan Ekim ayı kira zammı öncesinde, vatandaşlar beklentilerini merakla bekliyor. Peki, Ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 16:46 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 16:46
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2024? Kasım ayı kira zammı ne kadar olacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği bir konu haline getirdi. Ekim ayındaki enflasyon oranlarının ne yönde şekilleneceği ise halk arasında büyük bir merakla izleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Buna göre Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu tarih, özellikle kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir merak konusu haline geldi.

Kasım ayı kira zammı da 4 Kasım'da belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eylül Ayı Enflasyon Verileri

Eylül ayında enflasyon rakamları da dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91 ve yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 artış gösterdi. Aylık bazda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,47 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 oranında bir artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 51,97 ve yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beklentiler ve Sonuç

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kiracı ve ev sahipleri için kira artış oranları netleşecek. Önümüzdeki günlerde vatandaşların beklentileri de şekillenecek.

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