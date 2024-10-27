Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2024? Kasım ayı kira zammı ne kadar olacak?

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Eylül Ayı Enflasyon Verileri

Eylül ayında enflasyon rakamları da dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91 ve yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 artış gösterdi. Aylık bazda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,47 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 oranında bir artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 51,97 ve yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.