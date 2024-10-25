Borsa haftayı yükselişle tamamladı!

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,9 milyar lira oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN DEĞERLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,64 ile inşaat oldu.