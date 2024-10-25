Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki! 16 milyon lira vergi ertelenebilir! TBMM’de kabul edildi

T BMM Genel Kurulu, yatırımların teşviki amacıyla hazırlanan enflasyon düzeltmesine ilişkin yasayı kabul etti. Yasa, aldatıcı reklamlar, piramit satışlar, dijital kredi kullanımı ile ilgili de önemli düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye, AK Parti'nin önergeleriyle enflasyon düzeltmesine ilişkin iki önemli madde eklendi.

Meclis. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

16 MİLYAR LİRA VERGİ ERTELEMESİ

Enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesi sağlanacak. Etki analizine göre, 2024/2 geçici vergi döneminde 20 bin 6 mükellef yapılmakta olan yatırımlar hesabını düzeltme işlemine tabi tuttu ve yaklaşık 200 milyar lira enflasyon düzeltmesi kârı ortaya çıktı. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 16 milyar lira vergi ertelemesi söz konusu olacak.

TASFİYE VE İFLAS HALİ

Tasfiye ve iflas halindeki şirketler ile KİT'ler, geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr-zarar farkının vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna dahil edildi. Etki analizine göre 2024/2 geçici vergi döneminde iflas halinde olan 5 bin 253 mükellef enflasyon düzeltmesi yaparak beyannamelerini vermiş ve 500 milyon lira enflasyon düzeltmesi zararı ortaya çıkmış durumda. Tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısı ise yaklaşık 20 bin. Bunlara vergisiz enflasyon düzeltmesi yaptırılmasının yaklaşık 2 milyar lira zarar azaltıcı etkisi bulunuyor.