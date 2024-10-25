İlaçta yeni tarife

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri, yüzde 23.5 artırılarak 21,6721 lira olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, ilgili kararın fiyatların belirlenmesine ilişkin 2'nci maddesine "Ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken, çözücüsüne bakılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı kıyaslanır" fıkrası eklendi.
Karar kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri, yüzde 23.5 artırılarak 21,6721 lira olarak güncellendi. Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.