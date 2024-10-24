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Ekonomi politikalarına dair öncelikleri sıralayan Bakan Mehmet Şimşek'ten asgari ücret mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin sendikalar, işverenler ve hükümetin ortak müzakereleriyle belirlendiğini, bu aşamada bir değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 17:54 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 17:54
Ekonomi politikalarına dair öncelikleri sıralayan Bakan Mehmet Şimşek’ten asgari ücret mesajı!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısında Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili gelen bir soruya yanıt veren Bakan Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf: AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf: AA)

EKONOMİ POLİTİKALARINA DAİR ÖNCELİKLERİ SIRALADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı alanlarda hedeflerin çok ilerisinde olduklarını belirterek, ekonomi politikalarına dair önceliklerini sıraladı. Şimşek, bir numaralı önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve bu sürecin zaman aldığını ifade etti. İkinci önceliklerinin mali disiplini yeniden tesis etmek olduğunun altını çizen Şimşek, cari açığı daraltarak daha sürdürülebilir bir dış denge sağlama hedeflerini vurguladı.

Bakan Şimşek, en önemlisi ise yapısal reformları hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıktaki daralmanın Türkiye'nin zorlu coğrafi koşullarına rağmen sağlandığını belirterek, bu daralmayı sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini ve bunun yapısal dönüşüm gerektirdiğini vurguladı. Türkiye'nin rezervlerini yeniden inşa ettiğine dikkat çeken Şimşek, bu artışın bir kısmının Türk şirketleri ve hane halkının Türk lirasına olan güveninin yükselmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf: AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf: AA)

"REFORMLAR İÇİN MALİ ALAN YARATMAK İSTİYORUZ"

Bakan Şimşek, vergi tabanını genişlettiklerini ve deprem dışı harcamalara güçlü bir kontrol sağladıklarını belirterek, gelecek yıl cari açığın GSYH'ye oranını yüzde 3 civarına düşürmek istediklerini anlattı.

Enflasyonu düşürmek istediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, "Merkez Bankasının enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmesine yardımcı olmak istiyoruz. Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf: AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf: AA)

REFORMLAR KAYNAK GEREKTİRİYOR

Bakan Şimşek, reformların maliyetine işaret ederek, dijital, yeşil ve sanayide dönüşüm gibi reformların kaynak gerektirdiğine dikkati çekti.

Dış ve iç şoklara karşı da tamponlar yaratmak istediklerini aktaran Şimşek, "Gelecek yıl dönüm noktası olacak. Enflasyonu düşürme konusunda maliye politikası daha güçlü devreye girecek, önemli bir negatif mali itki olacak." açıklamasında bulundu.

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