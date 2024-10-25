Aileler dikkat! Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nda dikkat çekici veriler ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 'Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' dikkat çekici verileri ortaya koydu. 6-15 yaş grubuna ilişkin araştırmadan şu sonuçlar çıktı:

İNTERNET KULLANIM ORANI % 91.3: Çocuklarda internet kullanımı, 2021'de yüzde 82.7 iken, bu yıl yüzde 91.3 oldu. İnternet kullanan çocukların yüzde 97.4'ü düzenli internet kullandığını beyan etti. Düzenli internet kullananların yüzde 42.9'unun hafta içi, yüzde 53.6'sının ise hafta sonu günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçirdiği gözlendi.



EN FAZLA VİDEO İZLİYORLAR: Düzenli internet kullanan çocukların internet kullanım amaçları incelendiğinde; en fazla yürüttükleri faaliyetler sırasıyla yüzde 83.9 ile video izleme, yüzde 75 ile ödev, öğrenme veya çevrimiçi derslere katılma ve yüzde 72.7 ile oyun oynama veya oyun indirme oldu.



6 YAŞINDA DA SOSYAL MEDYA: Sosyal medya kullanan çocukların oranı yüzde 66.1 oldu. Erkek çocukların yüzde 68.1'inin, kız çocuklarının ise yüzde 64'ünün sosyal medya kullandığı görüldü. Yaş gruplarına göre sosyal medya kullanımı izlendiğinde; bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 53.5, 11-15 yaş grubunda ise yüzde 79 oldu.

EN ÇOK YOUTUBE'A GİRİYORLAR: Çocukların en fazla kullandıkları sosyal medya platformu yüzde 96.3 ile YouTube oldu. Bunu yüzde 41.5 ile Instagram, yüzde 26.2 ile TikTok, yüzde 21.4 ile Snapchat, yüzde 13.6 ile Pinterest, yüzde 9.5 ile Facebook ve yüzde 4.9 ile X izledi.



GÖZLERİ TELEFONDA: Telefon kullandığını belirten çocukların oranı yüzde 76.1 oldu. Cep telefonu/akıllı telefon kullanma oranı yaş gruplarına göre incelendiğinde ise bu oranın 6-10 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 66.3, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise yüzde 86.2 olduğu görüldü. Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocuklardan yüzde 32.6'sı cep telefonu/ akıllı telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini belirtti.



ERKEKLER DAHA FAZLA OYNADI: Dijital oyun oynadığını belirten çocukların oranı yüzde 74 oldu. Erkek çocukların dijital oyun oynama oranı yüzde 82.8 iken, kız çocuklarında bu oranın yüzde 64.8 olduğu görüldü. Dijital oyun oynayan çocukların yüzde 90.8'i düzenli oynadığını beyan etti. Düzenli dijital oyun oynayan çocukların yüzde 25.6'sının hafta içi, yüzde 41.8'inin ise hafta sonu günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre dijital oyun oynadığı gözlendi. Düzenli dijital oyun oynayan çocukların yüzde 40.1'i planladığı süreden daha fazla oyun oynadığını ifade etti.



KİTAP YERİNE OYUN: Çocuklara ekran başında geçirdikleri sürenin neden olduğu durumlar soruldu. Yüzde 34.4'ü ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtti. Yüzde 33.3 ile daha az ders çalışmak, yüzde 25.5 ile ailesiyle daha az vakit geçirmek, yüzde 18.6 ile arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynamak ve yüzde 17.2 ile daha az uyumak takip etti.