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SAHA EXPO’da en yeni teknolojiler görücüye çıkarıldı

120’den fazla ülkeden bin 478 firmanın katıldığı SAHA EXPO’da en yeni teknolojiler görücüye çıkarıldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
SAHA EXPO’da en yeni teknolojiler görücüye çıkarıldı

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SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı tüm hızıyla sürüyor.

HAMLE BÜYÜYOR
120'den fazla ülkeden bin 478 firmanın katıldığı fuarda şirketler teknolojilerini sergiliyor. Fuarı ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda Milli Teknoloji Hamlesi'nin güçlenerek büyümesine tanık olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. ASELSAN, milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil dron avcısı sistemlerinin tanıtımını ilk kez SAHA EXPO'da gerçekleştirdi. Fuara millileştirme kapsamında 30 ürün getirdiklerini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bir kısmı KOBİ'lerimizce bir kısmı da ASELSAN mühendislerince yerlileştirilmiş ve 250 milyon dolarlık yeni ithal edilebilecek ürünlerin millisini yaparak sergiliyoruz" dedi. TÜBİTAK da savunma sanayisine yönelik geliştirdiği 9 yeni ürünün lansmanını yaparken, "Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi"ni paylaşacak.

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