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SED yardımı hesaplara yattı mı 2024? Ekim ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına yönelik her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan SED yardımı ödemelerinin ekim ayı tarihleri açıklandı. Peki, SED yardımı hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar ve son açıklamalar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 14:46 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 14:46
SED yardımı hesaplara yattı mı 2024? Ekim ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

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SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekim ayına ilişkin SED yardımı ödemeleri 23 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay toplam 1 milyar 63 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

SED yardımı hesaplara yattı mı 2024? Ekim ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.

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