75.000 TL ihtiyaç kredisi çeksem ne kadar öderim? Güncel faiz oranları belli oldu: Ay ay ödeme tablosu...

Eğitim, sağlık ve bireysel harcamalar için ihtiyaç kredileri ve faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank,Garanti BBVA ve Ziraat Bankası tarafından 75 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması belli oldu. Peki ihtiyaç kredisinde son durum ne? İşte banka banka 12 ay vadeli 75 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...