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Konut ilanında yeni dönem!

Emlakta doğrulanmış ilan dönemi 15 Eylül tarihinde başlarken, 31 Aralık tarihine kadar ilan sahipleri için bir geçiş süreci tanındı.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Konut ilanında yeni dönem!

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Emlakta doğrulanmış ilan dönemi 15 Eylül tarihinde başlarken, 31 Aralık tarihine kadar ilan sahipleri için bir geçiş süreci tanındı. Düzenleme kapsamında yıl sonuna kadar doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacakken, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı da Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne ilişkin hazırladığı "EİDS Nedir? Nasıl Kullanılır?" başlıklı doküman ile sistemi A'dan Z'ye anlattı:
EİDS kapsamında kimler ilan verebilecek? EİDS ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecek.
Birinci ve ikinci derece kan hısımlarım benim adıma emlak işletmesini yetkilendirebilecek mi? Birinci ve ikinci derece kan hısımlarınız veya eşiniz size ait taşınmazlar için ilan verebilecek ancak bu kişiler sizin adınıza emlak işletmesi yetkilendirme işlemi yapamayacak. Emlak işletmesi sadece taşınmaz sahibince yetkilendirilebilecek.
EİDS ne zaman yürürlüğe girecek? EİDS'te 15 Eylül-31 Aralık arasında bir geçiş süreci yaşanacak. Bu aralıkta doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak. Ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde uygulama tamamen devreye alınacak.
Bireysel ilanlar nasıl verilecek? İlan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi zorunlu olacak. Sistem malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.
EİDS'ye kiralık taşınmaz ilanları dahil mi? Evet. EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.

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