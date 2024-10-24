Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi belli oldu: Antep fıstığı dünya ikincisi

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan TasteAtlas, 'dünyanın en iyi 10 kuruyemişi' listesini yayımladı. Listeye Türkiye'den Antep fıstığı girdi. Antep fıstığı dünyanın en iyi ikinci kuruyemişi olarak gösterildi. Platformda, Antep fıstığının lezzeti ve hasadıyla ilgili bilgi verilirken, bu ürünün genellikle baklava yapımında kullanıldığı belirtildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, haberi "Fıstık gibi bir haberim var" ifadesiyle paylaştı.

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