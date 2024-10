Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste! Zeytinyağı, çiğ dana eti, kekik yerine bakın ne yiyormuşuz! 23 Ekim 2024 son tağşiş listesi

Ürün Adı: Natürel Birinci Zeytinyağı, 5L Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Parti/Seri No: 1 İlçe: Datça İl: Muğla Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Ürün Adı: Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Parti/Seri No: - İlçe: Datça İl: Muğla Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Ürün Adı: Kekik Balı (Süzme Çiçek Balı), 850G Uygunsuzluk: Taklit Veya Tağşiş Tespiti Parti/Seri No: 01.12.2022 İlçe: Köyceğiz İl: Muğla Ürün Grubu: Arıcılık Ürünleri

Ürün Adı: Natürel Sızma Zeytinyağı , 1L Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Parti/Seri No: 2023-08 İlçe: Dalaman İl: Muğla Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

5. MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYV. İNŞ. GIDA NAK. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Ürün Adı: Tam Yağlı Kaşar Peyniri (1000Gr)

Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

Parti/Seri No: 290

İlçe: Mut

İl: Mersin

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

6. ÖZMEN KASABI-MEHMET ALİ ÖZMEN

Ürün Adı: Çiğ Dana Eti

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Parti/Seri No: -

İlçe: Mezitli

İl: Mersin

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

7. ÖZ KARDEŞLER KASABI- MUSTAFA IRMAKCAN

Ürün Adı: Kasap Köfte (Dana-Kuzu Karışık)

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

Parti/Seri No: -

İlçe: Mezitli

İl: Mersin

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

8. SEZGİN ÇETİN

Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti/Seri No: -

İlçe: Köşk

İl: Aydın

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar