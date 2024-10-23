SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste! Zeytinyağı, çiğ dana eti, kekik yerine bakın ne yiyormuşuz! 23 Ekim 2024 son tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda sıkı denetimlerini sürdürüyor. Her gün taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünleri üreten firmaları ifşa eden bakanlık 22 Ekim Salı günü yeni bir liste açıkladı. Yeni listede zeytinyağı, baharat ve et ürünlerinin yanı sıra peynir ve tereyağında hile yapan firmalar da yer aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:24 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:24
Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste! Zeytinyağı, çiğ dana eti, kekik yerine bakın ne yiyormuşuz! 23 Ekim 2024 son tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı duyuruda çeşitli firmaların ürettiği gıda maddelerinde tespit edilen uygunsuzlukları açıkladı. İşte o liste...

Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste! Zeytinyağı, çiğ dana eti, kekik yerine bakın ne yiyormuşuz! 23 Ekim 2024 son tağşiş listesi

1. DAL-KOOP-SINIRLI SORUMLU DALAMAN TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Ürün Adı: Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 2023-08
İlçe: Dalaman
İl: Muğla
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

2. KÖYCEĞİZ ŞARKÜTERİM-SADIKA KINAYER

Ürün Adı: Kekik Balı (Süzme Çiçek Balı), 850G
Uygunsuzluk: Taklit Veya Tağşiş Tespiti
Parti/Seri No: 01.12.2022
İlçe: Köyceğiz
İl: Muğla
Ürün Grubu: Arıcılık Ürünleri

3. SADIKA AYTEKİN

Ürün Adı: Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: -
İlçe: Datça
İl: Muğla
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

4. İSA ŞAHİN

Ürün Adı: Natürel Birinci Zeytinyağı, 5L
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 1
İlçe: Datça
İl: Muğla
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste! Zeytinyağı, çiğ dana eti, kekik yerine bakın ne yiyormuşuz! 23 Ekim 2024 son tağşiş listesi

5. MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYV. İNŞ. GIDA NAK. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Ürün Adı: Tam Yağlı Kaşar Peyniri (1000Gr)
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 290
İlçe: Mut
İl: Mersin
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

6. ÖZMEN KASABI-MEHMET ALİ ÖZMEN

Ürün Adı: Çiğ Dana Eti
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Parti/Seri No: -
İlçe: Mezitli
İl: Mersin
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

7. ÖZ KARDEŞLER KASABI- MUSTAFA IRMAKCAN

Ürün Adı: Kasap Köfte (Dana-Kuzu Karışık)
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: -
İlçe: Mezitli
İl: Mersin
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

8. SEZGİN ÇETİN

Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: -
İlçe: Köşk
İl: Aydın
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

SON DAKİKA