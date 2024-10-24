Altında çifte rekor! Gram altın 3 bin 28 lira seviyesine gelerek zirve tazeledi

Güvenli liman olarak görülen altında rekor serisi sürüyor. Son aylarda rekor üzerine rekor kıran altın yeni zirve seviyelerini gördü. ABD seçimlerine ilişkin beklentiler, Ortadoğu'da artan gerilim ve merkez bankalarının güvercin duruşunun etkisiyle altın fiyatları, ons başına ilk kez 2 bin 750 doları gördü. Gram altın ise 3 bin 28 lira seviyesine gelerek zirve tazeledi. Geçtiğimiz günlerde Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurgulamıştı.

ONSTA 3 BİN DOLAR TAHMİNİ

Citi Research de ABD işgücü piyasasındaki olası bozulma, Fed'in faiz indirimleri, fiziki ve ETF alımlarını işaret ederek, altın fiyatları için üç aylık tahmininde artışa gitti. Citi, daha önce 2.700 dolar/ons olan üç aylık altın fiyatı tahminini 2 bin 800 dolara artırırken, 6-12 aylık tahminini 3 bin dolar olarak duyurdu.

DOLAR ANALİZİ

Goldman Sachs, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği ve ek gümrük tarifelerinin devreye alındığı bir senaryoda euronun dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybedeceğini öngördü.